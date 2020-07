Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Avec 700.000 cas, l'Inde devient le troisième pays le plus touché Reuters • 06/07/2020 à 07:39









NEW DELHI, 6 juillet (Reuters) - L'Inde est désormais le troisième pays le plus touché par l'épidémie due au nouveau coronavirus, avec près de 700.000 cas selon les derniers chiffres publiés lundi par les autorités. Le pays, qui compte plus de 1,3 milliard d'habitants, dépasse la Russie en nombre de contaminations et se classe derrière les États-Unis et le Brésil. Le ministère indien de la Santé a annoncé lundi que plus de 23.000 cas supplémentaires avaient été recensés en l'espace de 24 heures, ce qui représente une légère baisse par rapport aux 25.000 cas enregistrés dimanche. Près de 14.000 personnes sont mortes du COVID-19 en Inde depuis la détection d'un premier cas de contamination au SARS-CoV-2, le nouveau virus à l'origine de la maladie, en janvier. L'Inde a enregistré huit fois plus de cas que la Chine, qui a une population de taille similaire et où le nouveau coronavirus est apparu à la fin de l'année dernière. Les autorités ont renoncé à rouvrir le Taj Mahal, la plus célèbre attraction touristique de l'Inde, dans la ville d'Agra, à 200 km de New Delhi, après la découverte de nouveaux foyers de contamination dans la région. (Alasdair Pal; version française Laura Marchioro, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.