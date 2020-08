Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Aux USA, à peine rouvertes, des écoles contraintes de fermer Reuters • 17/08/2020 à 23:13









NEW YORK/WILTON, Connecticut, 17 août (Reuters) - Illustrant la difficulté des Etats-Unis à gérer le retour à une vie normale alors que l'épidémie de coronavirus sévit toujours, certains établissements scolaires et universitaires sont contraints de refermer leurs portes quelques jours seulement après les avoir rouvertes en raison de l'apparition de foyers d'infection. La rentrée dans la plupart des écoles, collèges, lycées et universités américains doit avoir lieu d'ici la fin du mois ou début septembre. En l'absence de directives contraignantes à l'échelon national, certains établissements ont opté pour l'enseignement à distance, d'autres pour le retour en classe, d'autres encore pour un modèle combinant les deux formules. Mais le manque de personne ou la multiplication des cas d'infection a obligé une partie d'entre eux à renoncer rapidement à l'enseignement en classe. L'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill a ainsi annoncé lundi qu'elle basculait en enseignement à distance intégral pour les étudiants de premier cycle, des tests ayant révélé une propagation rapide du coronavirus. Pour l'instant, 177 étudiants sont placés à l'isolement et 349 en quarantaine sur un total d'environ 19.000 en premier cycle. En Georgie, trois lycées du comté de Cherokee ont dû renoncer à l'enseignement en classe en raison d'une augmentation du nombre de cas positifs. En Arizona, un district scolaire a dû annuler des classes, le personnel s'étant placé en arrêt maladie en arguant du fait que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. Dans l'Oklahoma, les responsables d'un district scolaire ont rapporté avoir appris qu'un lycéen avait effectué sa rentrée alors qu'il avait été testé positif et qu'il n'avait pas achevé sa quarantaine. Le nombre de nouveaux cas d'infection au niveau national baisse depuis quatre semaines mais il reste élevé dans de nombreux Etats et le chiffre des décès reste proche de 1.000 par jour. Au total, l'épidémie a fait plus de 170.000 morts aux Etats-Unis selon un décompte de Reuters. (Gabriella Borter et Nathan Layne, version française Marc Angrand)

