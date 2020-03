Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Aucune transmission locale en Chine, les arrivées restreintes Reuters • 28/03/2020 à 02:27









(Actualisé avec éléments supplémentaires) SHANGHAI, 28 mars (Reuters) - Les autorités sanitaires chinoises ont indiqué samedi avoir répertorié la veille 54 nouveaux cas de contamination au coronavirus en Chine continentale, tous impliquant des personnes venues de l'étranger, alors que de nouvelles mesures de restriction visant les voyageurs entrent en vigueur. A compter de samedi, l'entrée des ressortissants étrangers disposant d'un visa chinois valide ou d'un titre de résidence sera temporairement suspendue. Cette mesure reflète les inquiétudes de Pékin sur une possible nouvelle vague de contaminations provoquée par les cas importés de l'étranger, alors que de strictes mesures de confinement ont permis de contrôler le nombre de transmissions locales à travers la Chine, où le coronavirus est apparu en décembre dernier. L'autorité de l'aviation civile chinoise a par ailleurs demandé jeudi aux compagnies aériennes du pays de réduire leurs liaisons internationales à une seule par pays et de limiter le nombre de vols à un seul par semaine. "A l'heure actuelle, nous devons être extrêmement vigilants et prudents, et nous devons empêcher un relâchement post-épidémie prématuré qui causerait la perte de tous nous accomplissements", a dit dans un éditorial publié samedi le Quotidien de Peuple, organe de presse officiel du Parti communiste chinois (PCC). La Commission nationale de la santé a chiffré samedi à 81.394 le nombre total d'infections en Chine continentale depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Trois décès supplémentaires liés au virus ont été signalés, a-t-elle précisé dans son point quotidien, ce qui porte le bilan à 3.295 décès. Ces trois nouveaux décès sont survenus dans le province de Hubei, berceau de l'épidémie. VOIR AUSSI ENCADRE Craintes en Chine d'une nouvelle vague de contagion avec les porteurs sains (Andrew Galbraith et Luoyan Liu; version française Jean Terzian)

