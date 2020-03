Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Aucun nouveau cas à Wuhan, mais record de cas importés Reuters • 19/03/2020 à 06:02









(Actualisé tout du long) PEKIN, 19 mars (Reuters) - Aucun nouveau cas de contamination au coronavirus n'a été recensé à Wuhan, où l'épidémie est apparue en décembre, selon le dernier bilan jeudi des autorités sanitaires chinoises, mais un nombre record de cas ont été confirmés dans la capitale Pékin - tous sont des personnes arrivées de l'étranger. Pour la première fois depuis que la Chine rapporte les cas d'infection, aucune transmission locale du coronavirus n'a été signalée. Ces derniers jours, la Chine a centré ses mesures de lutte contre l'épidémie sur le contrôle des voyageurs arrivant de l'étranger, alors que le coronavirus s'est rapidement propagé à travers le monde, faisant craindre une deuxième vague de contaminations venue de l'étranger. "Une seule étincelle peut provoquer un feu de praire", a écrit le journal officiel Chine Daily dans un éditorial publié jeudi. Vingt-et-un cas de contamination "importés" ont été confirmés mercredi dans la capitale Pékin, pour la plupart des voyageurs venus d'Espagne et de Grande-Bretagne. Cela représente près de la moitié des 34 cas confirmés en Chine continentale, tous des cas importés. Une zone spécialement dédiée aux vols internationaux a été mise en place la semaine dernière à l'aéroport international de Pékin afin que tous les nouveaux arrivants passent des contrôles sanitaires. Les personnes n'effectuant pas de correspondance sont alors orientées vers des lieux précis où elles sont placées en isolement pendant 14 jours. Il n'est désormais plus permis aux passagers arrivant à Pékin en provenance de l'étranger de se placer eux-mêmes en confinement, a rapporté la presse officielle jeudi. Citant des sources non identifiées, Caixin écrivait mercredi que certains vols internationaux opérés par des compagnies chinoises à destination de Pékin seraient déroutés vers des villes comme Tianjin ou Shijiazhuang. Aucun cas d'infection n'a été recensé dans la province de Hubei, dont Wuhan est la capitale dans le centre du pays, a indiqué la Commission nationale de la santé. Il s'agit d'une première depuis que l'épidémie s'y est déclarée en décembre dernier. "Si aucun nouveau cas de coronavirus n'a été rapporté pendant 14 jours consécutifs à Wuhan suivant le dernier cas rapporté, nous pensons qu'il sera temps que le confinement soit progressivement levé", a déclaré un épidémiologiste, cité par le China Daily. "Nous nous attendons à ce que les nouveaux cas cessent d'apparaître mi-mars ou fin mars", a ajouté Li Lanjuan, le directeur du laboratoire national pour le diagnostic et le traitement des maladies infectieuses. Wuhan se trouve en confinement depuis le 23 janvier, dans le cadre de mesures drastiques destinées à endiguer la propagation de l'épidémie. Selon le dernier bilan communiqué jeudi par les autorités sanitaires, 80.928 cas confirmés de contamination et 3.245 décès ont été recensés depuis le début de l'épidémie. (Ryan Woo et Huizhong Wu; version française Jean Terzian)

