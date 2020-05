Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Au Japon, un pub opte pour une machine à désinfecter à l'entrée Reuters • 20/05/2020 à 08:22









TOKYO, 20 mai (Reuters) - Au Japon, alors que les restaurants et bars rouvrent progressivement après des semaines de confinement destinées à freiner la propagation du nouveau coronavirus, certains établissements cherchent à rassurer une clientèle encore inquiète à grand renfort d'outils technologiques. A Tokyo, dans le quartier très animé de Shinjuku, un pub a installé à l'entrée de l'établissement une machine qui vaporise sur les clients une fine brume de désinfectant à base de chlore pendant 30 secondes. A leur arrivée, les clients sont d'abord accueillis par une hôtesse virtuelle sur un écran qui les invite à se laver les mains et les informe que leur température sera prise. Les clients récupèrent ensuite un plan de table pour retrouver le siège qui leur a été attribué avant de passer commande sur leur smartphone. Durant toute la procédure, ils n'ont aucun contact avec un autre être humain. "Nous voulions développer un système en accord avec le nouveau style de vie et haut de gamme susceptible d'éviter tout risque d'infection", a déclaré le président de Kichiri & Co, le propriétaire du pub. "Il s'agit encore d'un test, mais une fois que nous aurons développé le système, nous aimerions le déployer dans tous nos restaurants." Chaque table est également séparée par un panneau en acrylique transparent pour minimiser les risques de contamination. "Je me sens en sécurité", a témoigné une cliente, ajoutant cependant avoir trouvé le temps un peu long dans le portique de désinfection. (version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

