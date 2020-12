Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-AstraZeneca va tester son candidat-vaccin avec le Spoutnik V Reuters • 11/12/2020 à 12:47









BANGALORE/MOSCOU, 11 décembre (Reuters) - AstraZeneca AZN.L va débuter des essais cliniques pour tester la combinaison de son candidat-vaccin contre le COVID-19 avec le candidat-vaccin russe Spoutnik V, dans l'espoir d'en améliorer l'efficacité, a annoncé vendredi le fonds souverain russe. Les essais démarreront à la fin de l'année, a indiqué le RDIF, qui finance le développement du vaccin Spoutnik V, baptisé ainsi en mémoire du satellite soviétique qui ouvrit la course technologique à l'espace. De son côté, AstraZeneca a indiqué vendredi qu'il étudiait la manière d'évaluer la combinaison de ces deux candidats-vaccins et a annoncé sa collaboration imminente avec l'Institut russe Gamaleya, qui développe le Spoutnik V. Le laboratoire britannique veut évaluer si les deux vaccins, développés à partir du virus du rhume, peuvent être combinés avec succès. Cette combinaison avait été suggérée par les développeurs de Spoutnik V le mois dernier sur Twitter. "La décision d'AstraZeneca de mener des essais cliniques en utilisant l'un des deux vecteurs du Spoutnik V afin d'accroître l'efficacité de son propre vaccin est une étape importante vers l'unification des efforts dans la lutte contre la pandémie", a déclaré le chef du RDIF, Kirill Dmitriev, dans un communiqué. Ce rapprochement devrait être perçu par Moscou comme un vote de confiance dans le développement du vaccin Spoutnik V dont la mise en oeuvre rapide a suscité des craintes parmi la communauté scientifique. Il intervient par ailleurs dans une période compliquée pour AstraZeneca, autrefois considéré comme étant en tête de la course mondiale au vaccin mais qui a pris du retard. Le groupe doit réaliser de nouveaux essais cliniques pour déterminer si son vaccin peut être efficace à 90%. Les données publiées cette semaine dans une revue spécialisée montrent que le vaccin d'AstraZeneca, qui est en cours de développement avec l'Université d'Oxford, a une efficacité moyenne de 70,4%, dans le cadre d'une analyse groupée de données intermédiaires provenant d'essais de stade avancé. D'après les autorités russes, le Spoutnik V a une efficacité de 92% contre le coronavirus, selon les résultats des essais intermédiaires. L'annonce d'AstraZeneca intervient alors que le groupe français Sanofi SASY.PA a annoncé vendredi un retard dans le programme de développement de son propre vaccin contre le COVID-19, qui ne devrait pas être disponible avant le quatrième trimestre 2021. (Pushkala Aripaka à Bangalore et Andrew Osborn à Moscou, version française Flora Gomez, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -2.60% ASTRAZENECA LSE +0.17%