Coronavirus-AstraZeneca pense produire un milliard de vaccins si les essais réussissent

21 mai (Reuters) - AstraZeneca AZN.L pense être en mesure de fournir un milliard de doses d'un potentiel vaccin contre le COVID-19 cette année et l'année prochaine si les essais sont concluants et le laboratoire britannique a déclaré jeudi avoir obtenu plus d'un milliard de dollars de l'administration américaine pour ces recherches. Dans un communiqué, le groupe annonce avoir déjà signé des accords pour la fourniture d'au moins 400 millions de doses de son potentiel vaccin, développé avec l'université d'Oxford. Le département américain de la Santé a déclaré de son côté avoir commandé 300 millions de doses de ce vaccin en cours de développement, avec l'espoir de les obtenir à partir d'octobre. AstraZeneca a déclaré qu'il connaîtrait sous peu les résultats de premiers essais cliniques. S'ils sont concluants, le laboratoire passera à une nouvelle phase d'essais dans plusieurs pays. Il n'existe actuellement aucun vaccin ou traitement validé contre le COVID-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus apparu en décembre en Chine. Les grands laboratoires, dont Sanofi SASY.PA , effectuent chacun leurs propres recherches et se trouvent à des étapes différentes du développement d'un tel vaccin. (Aakash Jagadeesh Babu à Bangalore version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.10% ASTRAZENECA LSE -0.95%