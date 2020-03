Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: American Airlines suspend ses liaisons aériennes vers Milan Reuters • 01/03/2020 à 12:27









CORONAVIRUS: AMERICAN AIRLINES SUSPEND SES LIAISONS AÉRIENNES VERS MILAN WASHINGTON (Reuters) - La compagnie American Airlines a annoncé samedi qu'elle suspendait tous ses liaisons aériennes vers Milan, quelques heures après que le département d'Etat américain a relevé le niveau d'alerte pour les voyages dans certaines régions d'Italie en raison de l'épidémie de coronavirus. American Airlines a déclaré qu'elle repoussait au 24 avril la reprise des vols en provenance et vers Milan, depuis les aéroports de New York-JFK et Miami, citant un déclin de la demande. Une seule liaison quotidienne vers l'Italie est maintenue, entre Philadelphie et Rome, précise la compagnie. Plus tôt samedi, l'administration américaine a relevé son niveau d'alerte en déconseillant à ses ressortissants de se rendre en Lombardie, dont Milan est la capitale, et en Vénétie. L'Italie est le pays d'Europe le plus touché par l'épidémie, avec plus de 1.100 cas confirmés et 29 décès. Les responsables de la santé de l'État de Washington ont fait part samedi du premier décès aux Etats-Unis d'un patient ayant contracté le coronavirus. La victime est un homme âgé de 50 ans, qui avait déjà des problèmes de santé. (David Shepardson, version française Arthur Connan)

Valeurs associées AMERICAN AIRLINE NASDAQ -7.52%