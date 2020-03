Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Airbus ne voit pas de difficulté à court terme-DG US Reuters • 05/03/2020 à 15:00









PARIS, 5 mars (Reuters) - Airbus AIR.PA ne voit aucune difficulté à court terme liée à l'épidémie de coronavirus, a déclaré jeudi Jeffrey Knittel, le directeur général du groupe pour la région Amériques. (Version française Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -3.82%