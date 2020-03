Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Airbus annule ses prévisions, signe une nouvelle facilité de crédit Reuters • 23/03/2020 à 07:20









PARIS, 23 mars (Reuters) - Airbus AIR.PA annonce lundi avoir signé une nouvelle facilité de crédit de 15 milliards d'euros et a suspendu ses prévisions pour 2020 en raison de la pandémie de nouveau coronavirus qui paralyse le secteur du transport aérien. L'avionneur européen a annoncé lundi une série de mesures pour renforcer ses liquidités et son bilan face à cette crise: une nouvelle facilité de crédit de 15 milliards d'euros en plus de la facilité de crédit renouvelable existante ; le retrait de la proposition de dividende 2019 de 1,80 euro par action soit une valeur totale d'environ 1,4 milliard d'euros ; et la suspension du financement volontaire des retraites complémentaires. "Grâce à ces décisions, l'entreprise dispose de liquidités suffisantes pour faire face aux besoins de trésorerie supplémentaires liés au Covid-19", déclare Airbus, qui affirme disposer d'environ 30 milliards d'euros de liquidités. (Henri-Pierre André et Bertrand Boucey)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -13.52%