Coronavirus: Airbus a acheminé 4 millions de masques chinois en Europe Reuters • 05/04/2020 à 12:05









CORONAVIRUS: AIRBUS A ACHEMINÉ 4 MILLIONS DE MASQUES CHINOIS EN EUROPE TOULOUSE, Haute-Garonne (Reuters) - Un Airbus A350-100, parti de Chine avec à son bord 4 millions de masques à destination des quatre pays fondateurs d'Airbus, est arrivé dimanche matin à Toulouse après avoir livré une partie de sa cargaison en Allemagne, a-t-on appris auprès de l'avionneur européen. "L'avion a quitté Toulouse vendredi pour la Chine. Il a pris possession de sa cargaison et au retour a fait étape hier soir à Hambourg. Il est reparti ce matin pour Toulouse où il est arrivé à 10h00", a déclaré à Reuters une porte-parole de l'avionneur. "Ces masques sont destinés aux gouvernements et aux autorités de santé des pays fondateurs d'Airbus", a-t-elle ajouté en faisant référence à l'Allemagne, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni. L'opération a été entièrement financée par Airbus, y compris l'achat des masques en Chine, a précisé la porte-parole. Il s'agit de la troisième opération de transfert de matériel depuis fin mars, les deux autres vols ayant été opérés avec un A330-800 et un A339 MRTT. Des liaisons intérieures, notamment entre Toulouse et l'Espagne, ont également été opérées par le constructeur en A400M et Beluga. (Johanna Decorse, édité par Tangi Salaün)

