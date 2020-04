Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Air France aura un "soutien massif de la part de l'Etat", promet Le Maire Reuters • 08/04/2020 à 20:53









PARIS, 8 avril (Reuters) - Air France AIRF.PA bénéficiera d'un "soutien massif" de la part de l'Etat, seule solution pour que la compagnie aérienne se sorte de la crise provoquée par la pandémie de coronavirus, a réaffirmé mercredi soir Bruno Le Maire. "Quasiment tous les avions sont cloués au sol, il n'y a quasiment plus de trafic aérien, Air France perd des milliards d'euros par mois", a dit le ministre français de l'Economie sur France 2. "Ce n'est pas un coup de pouce dont va avoir besoin Air France, c'est un soutien massif de la part de l'Etat", a-t-il poursuivi, ajoutant: "Air France aura ce soutien massif de la part de l'Etat. Nous voulons à tous prix préserver cette compagnie aérienne qui est un fleuron industriel français." (Henri-Pierre André, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -0.53%