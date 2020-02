Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Agnès B annule son défilé le 2 mars à Paris Reuters • 28/02/2020 à 16:09









(Actualisé avec précisions) PARIS, 28 février (Reuters) - Agnès B a annoncé vendredi l'annulation d'un défilé le 2 mars à Paris en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus. Six créateurs chinois ont déjà annulé leur défilé à Paris pour les mêmes raisons. Agnès B, qui devait présenter lundi ses collections de prêt-à-porter pour l'hiver prochain, est le premier créateur non chinois à annuler un défilé pendant la Fashion Week parisienne, qui se déroule jusqu'au 3 mars. A Milan, capitale de la Lombardie où des dizaines de cas de contamination au coronavirus ont été recensés, Armani a organisé son défilé à huis clos. De grandes maisons doivent encore présenter leurs collections ces prochains jours à Paris, notamment Balenciaga, Valentino, Chanel ou encore Louis Vuitton. Chanel et Prada ont déjà annulé des défilés en Chine. (Sarah White, édité par Jean-Stéphane Brosse)

