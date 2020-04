Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-ADP perd 3 mlns d'euros de CA par jour-PDG Reuters • 07/04/2020 à 08:07









PARIS, 7 avril (Reuters) - Le groupe Aéroports de Paris (ADP) ADP.PA perd chaque jour plus de trois millions d'euros de chiffre d'affaires en raison de l'épidémie de coronavirus qui a cloué les avions au sol et conduit à la fermeture de l'aéroport d'Orly, a déclaré mardi son PDG, Augustin de Romanet. "Nos pertes de chiffre d'affaires par jour c'est plus de trois millions d'euros", a-t-il déclaré sur France Inter tout en précisant que "l'exigence" pour le groupe était "de ne pas demander d'aide à l'Etat au-delà du chômage partiel". (Nicolas Delame et Marine Pennetier, avec Gwenaëlle Barzic)

Valeurs associées ADP Euronext Paris +6.07%