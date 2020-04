Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Accord Sanofi-Luminostics sur un projet d'autotest sur smartphone Reuters • 16/04/2020 à 14:41









CORONAVIRUS: ACCORD SANOFI-LUMINOSTICS SUR UN PROJET D'AUTOTEST SUR SMARTPHONE PARIS (Reuters) - Le groupe pharmaceutique Sanofi a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec la start-up californienne Luminostics en vue d'une collaboration dans un projet de développement d'un autotest de dépistage du nouveau coronavirus sur smartphone. Cet accord vise à "évaluer la possibilité de collaborer au développement d'une solution unique d'autotest de dépistage du COVID-19", dont Sanofi assurera la distribution éventuelle, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires pour un tel dispositif, est-il expliqué dans le communiqué diffusé par le laboratoire pharmaceutique français. "Nous pensons que ce test pourra permettre à chacun de savoir en l'espace de quelques minutes s'il est ou non infecté", explique Alan Main, vice-président exécutif Santé Grand Public de Sanofi, cité dans ce communiqué. (Myriam Rivet)

