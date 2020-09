Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Accord entre l'UE et Sanofi-GSK sur la fourniture d'un vaccin Reuters • 18/09/2020 à 11:40









BRUXELLES, 18 septembre (Reuters) - L'Union européenne a conclu un accord avec Sanofi SASY.PA et GSK GSK.L en vue de la fourniture de 300 millions de doses d'un futur vaccin contre le COVID-19 à destination des Vingt-Sept, annonce la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides, sur Twitter. Le contrat, qui est le deuxième du genre pour l'UE, donne à tous les Etats membres une option d'achat pour le vaccin, encore en développement. (Philip Blenkinsop et Jan Strupczewski, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +1.25% GLAXOSMITHKLINE LSE +0.59%