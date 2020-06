Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Abaissement du niveau d'alerte au Royaume-Uni Reuters • 19/06/2020 à 11:43









LONDRES, 19 juin (Reuters) - Les autorités sanitaires britanniques ont préconisé vendredi l'abaissement d'un cran du niveau de risque épidémiologique, de 4 à 3 sur une échelle allant de 1 à 5, au coronavirus au Royaume-Uni. "Nous observons une diminution régulière des cas dans les quatre 'nations' (britanniques) et la tendance se poursuit", a déclaré le Joint Biosecurity Centre, qui réunit les quatre médecins-chefs (chief medical officers, les plus hauts conseillers sanitaires du gouvernement), d'Angleterre, d'Ecosse, d'Irlande du Nord et du Pays de Galles. "Cela ne signifie pas que la pandémie est terminée. Le virus continue de circuler et il y aura probablement des foyers localisés", a-t-il ajouté. Les quatre conseillers recommandent de passer du niveau 4 (le virus circule; la transmission est élevée ou augmente de manière exponentielle) au niveau 3 (le virus circule). (Guy Faulconbridge et Kate Holton; version française Jean-Stéphane Brosse)

