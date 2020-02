Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-61 cas décelés sur le paquebot en quarantaine au Japon Reuters • 07/02/2020 à 16:32









TOKYO, 7 février (Reuters) - Plusieurs dizaines de nouveaux cas de contamination par le coronavirus 2019-nCoV ont été identifiés vendredi parmi les près de 4.000 passagers d'un navire de croisière placé en quarantaine au large de Yokohama depuis le début de la semaine. Le ministre de la Santé japonais Katsunobu Kato a annoncé que les tests effectués vendredi avaient permis de détecter le virus chez 41 personnes supplémentaires - dont 21 Japonais - ce qui a porté à 61 le nombre total de passagers contaminés. Les prélèvements avaient été effectués auprès de 273 personnes présentant des symptômes d'infection ou ayant été en contact rapproché avec des patients dans ce cas. Les personnes infectées par le "coronavirus de Wuhan" ont été évacuées du navire, arrivé lundi soir dans la baie de Yokohama, pour être hospitalisées à Tokyo et dans les villes avoisinantes. Les quelque 3.700 passagers toujours présents à bord restent confinés dans leurs cabines et ne sont autorisés à prendre l'air sur le pont que brièvement. Le Diamond Princess, de la compagnie américaine Princess Cruises (groupe Carnival CCL.N ), a été placé en quarantaine lundi pour au moins deux semaines lorsqu'un premier test s'est avéré positif pour un passager de 80 ans, débarqué à Hong Kong le 25 janvier dernier. (Ju-min Park et Elaine Lies, avec les bureaux de Reuters, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées CARNIVAL NYSE -2.63%