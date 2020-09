Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus - 6.544 cas supplémentaires en France ces dernières 24 heures Reuters • 08/09/2020 à 20:14









(Actualisé avec direction générale de la santé) PARIS, 8 septembre (Reuters) - La France a enregistré 6.544 cas supplémentaires de contamination par le coronavirus au cours des dernières 24 heures, a annoncé mardi Santé publique France (SPF), pour un nombre total de 335.524 cas confirmés depuis le début de l'épidémie. Le taux de positivité des tests s'établissait mardi à 5,2%, a dit SPF, qui a fait état de 612 "clusters" en cours d'investigation, dont 91 nouveaux en 24 heures. Le bilan des décès depuis le début de l'épidémie s'élève à 30.764, précise SPF qui fait état de 39 décès supplémentaires en 24 heures en milieu hospitalier. La France a enregistré 2.088 nouvelles hospitalisations au cours des sept derniers jours, dont 358 en réanimation. Lundi, ce "bilan glissant" était de 1.898 nouvelles hospitalisations sur sept jours, dont 326 en réanimation. Mardi soir, selon la direction générale de la santé, 4.960 personnes victimes d'une infection au COVID-19 étaient hospitalisées en France, soit 53 de plus que la veille. La DGS précise que 490 malades ont été admis en 24 heures. Dans les services de réanimation, poursuit la DGS, on comptait mardi soir 574 malades atteints d'une forme grave du COVID-19, soit 37 lits occupés de plus que la veille. La DGS précise que 86 malades ont été admis en réanimation en 24 heures. "En France métropolitaine, l'ensemble des indicateurs de suivi de l'épidémie démontrent une nette dégradation de la situation avec un impact sanitaire croissant", souligne la DGS, qui appelle à un renforcement individuel et collectif de "l'application de tous les gestes barrière". (Bertrand Boucey et Henri-Pierre André)

