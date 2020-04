Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-424 nouveaux décès en hôpital en France, 12.210 morts au total Reuters • 09/04/2020 à 19:47









PARIS, 9 avril (Reuters) - La France a enregistré 12.210 décès liés au coronavirus depuis le 1er mars, dont 8.044 dans les établissements hospitaliers et 4.166 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux, a annoncé jeudi le directeur général de la santé. Le bilan quotidien des décès dans les hôpitaux français a continué de diminuer pour un deuxième jour consécutif, à 424, a précisé Jérôme Salomon. Il s'était établi mercredi à 562, selon les chiffres publiés sur le site de Santé Publique France. Le nombre total de cas graves en réanimation s'élève à 7.066 mais pour la première fois, le solde entre les admissions et les sorties de patients en réanimation au cours des dernières 24 heures est négatif (-82), a observé le directeur général de la santé. "Le besoin de trouver de nouvelles places, de nouvelles équipes, de nouvelles machines, diminue pour la première fois. On peut donc espérer un plateau, mais c'est un plateau très haut et il faut rester extrêmement prudent", a commenté Jérôme Salomon. (Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse)

