Corning prévoit des ventes supérieures aux estimations pour le premier trimestre grâce à une forte demande de fibres optiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Corning GLW.N a prévu mercredi un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le premier trimestre, stimulé par la demande résiliente pour ses produits de fibre optique, qui génèrent près de 40% du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Le fabricant de verre Gorilla, un fournisseur clé d'Apple AAPL.O, a intensifié ses investissements dans ses activités de communications optiques, alors que les grandes entreprises technologiques s'efforcent d'étendre l'infrastructure des centres de données pour prendre en charge les charges de travail croissantes de l'IA. Mardi, Corning a conclu un accord pluriannuel pouvant atteindre 6 milliards de dollars avec Meta Platforms META.O pour la fourniture de câbles à fibre optique destinés aux centres de données du géant des médias sociaux axés sur l'IA.

Le matériel de connectivité optique de Corning est essentiel pour répondre aux lourdes exigences en matière de calcul et de transmission de données des infrastructures modernes d'IA.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 26 % cette année, prolongeant leur gain de 84 % en 2025. Pour le premier trimestre 2026, Corning prévoit des ventes de base comprises entre 4,2 et 4,3 milliards de dollars, dont le point médian est supérieur aux estimations des analystes de 4,23 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La division des communications optiques de l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires net de 1,70 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, ce qui est conforme aux estimations.

Les ventes de base pour le trimestre ont dépassé les attentes à 4,41 milliards de dollars, par rapport aux estimations de 4,35 milliards de dollars.