Corning prévoit des ventes supérieures aux estimations pour le premier trimestre grâce à une forte demande de fibres optiques
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 18:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le mouvement des actions au paragraphe 5 et le commentaire de l'analyste au paragraphe 6) par Kritika Lamba

Corning GLW.N a annoncé mercredi des ventes supérieures aux estimations pour le premier trimestre, stimulées par une demande soutenue pour ses produits de fibre optique, qui génèrent près de 40% du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Le fabricant de verre Gorilla, un fournisseur clé d'Apple

AAPL.O , a intensifié ses investissements dans ses activités de communications optiques, alors que les grandes entreprises technologiques s'efforcent d'étendre l'infrastructure des centres de données pour prendre en charge les charges de travail croissantes de l'Intelligence Artificielle (IA). Mardi, Corning a conclu un accord pluriannuel pouvant atteindre 6 milliards de dollars avec Meta Platforms META.O pour la fourniture de câbles à fibre optique destinés aux centres de données du géant des médias sociaux axés sur l'IA.

Le matériel de connectivité optique de Corning est essentiel pour répondre aux lourdes exigences en matière de calcul et de transmission de données des infrastructures modernes d'IA.

Les actions de la société ont chuté de plus de 4 % malgré des résultats meilleurs que prévu, reculant quelque peu par rapport au bond de 15 % enregistré mardi à la suite de l'annonce de l'accord Meta.

"Les chiffres étaient bons ce matin, mais ils ont probablement été intégrés après l'annonce d'hier. Le léger repli est probablement juste une tempérance de l'excitation dans les échanges d'hier", a déclaré William Kerwin, analyste principal des actions chez Morningstar.

Pour le premier trimestre 2026, Corning prévoit des ventes de base comprises entre 4,2 et 4,3 milliards de dollars, dont le point médian est supérieur aux estimations des analystes (4,23 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG.

La division des communications optiques de l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires net de 1,70 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, ce qui est conforme aux estimations.

Les ventes de base pour le trimestre ont dépassé les attentes à 4,41 milliards de dollars, par rapport aux estimations de 4,35 milliards de dollars.

Valeurs associées

APPLE
255,2200 USD NASDAQ -1,18%
CORNING INC
104,660 USD NYSE -4,56%
META PLATFORMS
670,3200 USD NASDAQ -0,39%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

