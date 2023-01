Corning, bienvenue dans l’âge de verre

Corning a un ambitieux plan de développement incluant 10 milliards d’euros alloués à la recherche. (© Corning)

Ses produits irriguent notre vie quotidienne, de la fibre optique qui achemine Internet à la céramique des pots catalytiques, en passant par le verre qui protège l’écran de nos téléphones. Portrait d’un verrier qui n’a cessé de se réinventer au fil de ses 170 ans d’existence.

Quand on emploie plus de 60.000 personnes et que l’on compte parmi ses actionnaires de puissants fonds d’investissement, on est obligé de garder les pieds sur terre. Cela n’empêche pas néanmoins d’avoir la tête dans les étoiles !

Corning le démontre depuis 1935 et la livraison du miroir destiné au télescope Hale à l’observatoire du mont Palomar, en Californie. Il s’agissait alors de la plus grande pièce en verre jamais produite avec ses 5 mètres de diamètre, 66 cm d’épaisseur et quelque 20 tonnes. Un savoir-faire et une appétence pour l’espace savamment entretenus au fil du temps, entre la conception des hublots de Mercury, le premier vaisseau habité de la NASA, ou du miroir principal du télescope spatial Hubble.

L’innovation s’inscrit il est vrai dans l’ADN du verrier né il y a 170 ans à Corning, une ville de 11.000 habitants située dans l’État de New York. Une cité tranquille dédiée à l’un des géants mondiaux du verre, entre le siège social et ses 7.000 employés et le Corning Museum of Glass à l’architecture avant-gardiste consacré à l’entreprise fondée par Amory Houghton en 1851.

L’innovation dans les gènes

Mise au défi par Thomas Edison de produire un bulbe en verre pour sa nouvelle invention, l’ampoule électrique, l’entreprise a très tôt misé sur la technologie et participé à l’essor de l’industrie verrière.

Entre 1910 et 1926,