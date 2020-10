Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cornavirus-Une conseillère de Donald Trump testée positive Reuters • 02/10/2020 à 04:00









2 octobre (Reuters) - Hope Hicks, conseillère du président américain Donald Trump, a été testée positive au nouveau coronavirus et présente des symptômes de la maladie, selon les déclarations d'une source proche du dossier jeudi. Hope Hicks voyage régulièrement avec le président américain à bord du Air Force One. Elle l'a accompagné dans l'Ohio mardi pour le débat présidentiel et dans le Minnesota mercredi pour participer à un événement de campagne. La Maison blanche a déclaré dans un communiqué que Donald Trump "prend la santé et la sécurité de ceux qui travaillent avec lui et des américains très au sérieux" et qu'il suit les consignes pour limiter le plus possible les situations d'exposition au COVID-19. Donald Trump est sous le feu des critiques pour sa gestion de l'épidémie de coronavirus qui a causé la mort de plus de 200.000 personnes aux Etats-Unis. Hope Hicks a réintégré la Maison blanche plus tôt dans l'année après un bref passage dans le privé. Elle avait auparavant occupé les fonctions de directrice de la communication et de porte-parole de la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016. (Jeff Mason et Eric Beech; version française Camille Raynaud)

