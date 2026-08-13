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CorMedix en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 14:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** L'action de la société biopharmaceutique CorMedix

CRMD.O progresse de 3,8 % à 12,06 dollars en pré-ouverture

** La société annonce un chiffre d'affaires de 101,93 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 95,62 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche un bénéfice de 29 cents au deuxième trimestre, contre des estimations de 24 cents

** À la clôture d'hier, l'action CRMD affichait une baisse d'environ 39 % depuis le début de l'année

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