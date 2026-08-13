CorMedix en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 août - ** L'action de la société biopharmaceutique CorMedix
CRMD.O progresse de 3,8 % à 12,06 dollars en pré-ouverture
** La société annonce un chiffre d'affaires de 101,93 millions de dollars au deuxième trimestre, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 95,62 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG
** La société affiche un bénéfice de 29 cents au deuxième trimestre, contre des estimations de 24 cents
** À la clôture d'hier, l'action CRMD affichait une baisse d'environ 39 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer