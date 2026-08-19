Corinthe Pipeworks décroche un contrat stratégique

La filiale de Cenergy Holdings, spécialisée dans les tubes en acier, s'est vue attribuer la fourniture des canalisations du projet géant Rovuma LNG au Mozambique, opéré par ExxonMobil Moçambique pour le compte des partenaires de la zone 4.

Valorisé entre 200 et 250 millions de dollars, ce contrat porte sur la fabrication d'environ 250 kilomètres (soit 120 000 tonnes) de conduites en acier soudées à l'arc submergé longitudinal (LSAW). D'un diamètre de 20 à 24 pouces, ces tubes alimenteront le réseau de gazoducs offshore du site.

L'ensemble des conduites, incluant les revêtements anticorrosion et de lestage en béton, sera fabriqué sur le site de Thisvi, en Grèce. Les tubes fourniront des performances de haute résistance adaptées aux contraintes de l'extraction gazière en eaux profondes.

L'accord renforce le positionnement de Corinth Pipeworks auprès des grands donneurs d'ordres pétrogaziers mondiaux et consolide son carnet de commandes sur le segment des infrastructures sous-marines complexes.