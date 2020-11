Corinne Granger devient présidente du conseil d'administration de Global Bioenergies

Evry, le 03 novembre 2020 - Global Bioenergies (ALGBE) annonce que John Pierce, Président du Conseil d'administration de Global Bioenergies depuis 2015, a démissionné de sa fonction de Président tout en restant administrateur.

John Pierce déclare : « La Société a récemment franchi des étapes très importantes de son développement, et son centre de gravité se déplace maintenant vers la commercialisation dans le domaine de la cosmétique : c'est le moment de passer le relai de la présidence du Conseil à une personne expérimentée du domaine. En tant qu'administrateur, je continuerai de contribuer ardemment au développement de la Société ! »

Corinne Granger, Directrice exécutive Médicale et de la R&D d'un groupe pharmaceutique spécialisé en Dermocosmétique et administratrice de Global Bioenergies depuis mars 2020, devient la nouvelle Présidente du Conseil.