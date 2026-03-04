 Aller au contenu principal
CoreWeave signe un partenariat pluriannuel avec Perplexity pour l'inférence IA
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 19:37

CoreWeave a annoncé la conclusion d'un accord pluriannuel avec la société d'intelligence artificielle Perplexity pour héberger ses charges de travail d'inférence sur l'infrastructure CoreWeave Cloud. Les modalités financières de ce partenariat n'ont pas été divulguées.

Dans le cadre de cet accord, Perplexity utilisera des clusters équipés des systèmes Nvidia GB200 NVL72 pour exécuter ses modèles d'intelligence artificielle. CoreWeave a également indiqué qu'il déploiera la solution Perplexity Enterprise Max au sein de son organisation, tandis que les premières charges d'inférence sont déjà opérées via le service CoreWeave Kubernetes Service.

Cette collaboration illustre la demande croissante pour les infrastructures spécialisées dans l'IA. Suite à cette annonce, l'action CoreWeave progresse de plus de 8% en séance.

Valeurs associées

COREWEAVE
80,2100 USD NASDAQ +8,72%
