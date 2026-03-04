CoreWeave signe un partenariat pluriannuel avec Perplexity pour l'inférence IA
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 19:37
Dans le cadre de cet accord, Perplexity utilisera des clusters équipés des systèmes Nvidia GB200 NVL72 pour exécuter ses modèles d'intelligence artificielle. CoreWeave a également indiqué qu'il déploiera la solution Perplexity Enterprise Max au sein de son organisation, tandis que les premières charges d'inférence sont déjà opérées via le service CoreWeave Kubernetes Service.
Cette collaboration illustre la demande croissante pour les infrastructures spécialisées dans l'IA. Suite à cette annonce, l'action CoreWeave progresse de plus de 8% en séance.
Valeurs associées
|80,2100 USD
|NASDAQ
|+8,72%
