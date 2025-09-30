CoreWeave signe un accord de 14 milliards de dollars avec Meta dans le domaine de l'IA, selon Bloomberg News

CoreWeave CRWV.O a signé un accord de 14 milliards de dollars avec Meta META.O pour fournir de la puissance informatique, a rapporté Bloomberg News mardi.