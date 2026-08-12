CoreWeave revoit à la hausse son budget pour 2026 et dépasse les prévisions trimestrielles grâce à l'essor de la demande en IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation des paragraphes 1 à 3 avec les prévisions)

CoreWeave CRWV.O a revu à la hausse mardi ses prévisions de dépenses d’investissement annuelles après avoir dépassé les estimations du deuxième trimestre, encouragée par une forte hausse de la demande pour ses services de cloud computing basés sur l’IA, ce qui a fait grimper le cours de l’action de la société de plus de 14 % en séance prolongée.

La société spécialisée dans le cloud IA a également revu à la hausse ses objectifs de chiffre d’affaires et de bénéfice ajusté pour 2026, misant sur un carnet de commandes en forte expansion, après que son carnet de commandes a dépassé les 100 milliards de dollars au cours du trimestre clos en juin.

CoreWeave prévoit désormais que ses dépenses d’investissement pour l’ensemble de l’année se situeront entre 35 et 39 milliards de dollars, contre une fourchette précédemment estimée entre 31 et 35 milliards de dollars.

Les neoclouds, tels que CoreWeave et son concurrent Nebius

NBIS.O , qui fournissent du matériel et de la capacité cloud à d’autres entreprises technologiques, ont vu la demande exploser en raison des dépenses incessantes des entreprises dans le domaine de l’IA.

Les liens étroits de CoreWeave avec Nvidia NVDA.O ont consolidé sa position de fournisseur clé de capacité de calcul alimentée par les puces avancées de Nvidia, ce qui lui a permis d’attirer des clients de premier plan tels que Meta META.O , Anthropic (créateur de Claude) et Caterpillar CAT.N , entre autres.

La société a annoncé un carnet de commandes de 104,2 milliards de dollars au 30 juin, contre 99,4 milliards à la fin du premier trimestre. CoreWeave a également indiqué avoir obtenu plus de 25 milliards de dollars d’engagements nets de la part de nouveaux clients au cours du trimestre actuel.

" Nous avons dépassé nos objectifs sur tous les fronts, et l’effet de levier opérationnel que nous avons mis en place commence à se refléter clairement dans nos résultats ", a déclaré Michael Intrator, cofondateur et directeur général, lors d’une conférence téléphonique post-publication des résultats.

La capacité à court terme de l’entreprise a été pratiquement entièrement vendue, ce qui s’est traduit par des contrats de capacité de calcul à des "conditions de plus en plus favorables" conclus avec un nombre croissant de clients, Intrator a ajouté.

Le chiffre d’affaires total a plus que doublé pour atteindre 2,58 milliards de dollars au deuxième trimestre clos en juin, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 2,56 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, la société a enregistré une perte par action de 1,03 dollar, contre une perte de 1,20 dollar attendue par le marché.

Ses dépenses d’investissement ont atteint 9,4 milliards de dollars au cours du trimestre clos en juin, contre 6,8 milliards au cours de la période de trois mois précédente et les 2,9 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt.