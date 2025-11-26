CoreWeave reprend des couleurs après les fortes prévisions de Dell en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions de CoreWeave Inc CRWV.O , fournisseur d'informatique dématérialisée axée sur l'intelligence artificielle, progressent de 5,8 % à 75,41 dollars après les fortes prévisions de Dell DELL.N , qui a annoncé un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros pour l'année

** CRWV est en passe de réaliser sa plus forte hausse en un jour depuis le 24 octobre * * Dell a relevé mardi sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 pour les serveurs d'intelligence artificielle à 25 milliards de dollars, contre 20 milliards de dollars précédemment, signalant une forte demande de la part de sa clientèle

** Son carnet de commandes de serveurs d'IA a augmenté pour atteindre 18,4 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre fiscal, alimenté par 12,3 milliards de dollars de nouvelles commandes, soulignant l'ampleur de l'investissement par des entreprises telles que CoreWeave ** Au début du mois, CoreWeave a réduit sa prévision de chiffre d'affaires annuel, pénalisée par un retard dans un centre de données tiers partenaire

** Malgré le gain sur la séance, CRWV a perdu ~44% en novembre

** CoreWeave a été introduite en bourse en mars à 40 $. L'action a atteint un pic intraday post-cotation de 187$ le 20 juin

** Sur les 31 analystes couvrant CRWV, la répartition des recommandations est de 15 "achat fort" ou "achat", 13 "maintien" et 3 "vente", selon les données de LSEG

** PT médian de 127,88 $ en baisse par rapport à 150 $ il y a un mois