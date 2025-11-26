 Aller au contenu principal
CoreWeave reprend des couleurs après les fortes prévisions de Dell en matière d'IA
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 18:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions de CoreWeave Inc CRWV.O , fournisseur d'informatique dématérialisée axée sur l'intelligence artificielle, progressent de 5,8 % à 75,41 dollars après les fortes prévisions de Dell DELL.N , qui a annoncé un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros pour l'année

** CRWV est en passe de réaliser sa plus forte hausse en un jour depuis le 24 octobre * * Dell a relevé mardi sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 pour les serveurs d'intelligence artificielle à 25 milliards de dollars, contre 20 milliards de dollars précédemment, signalant une forte demande de la part de sa clientèle

** Son carnet de commandes de serveurs d'IA a augmenté pour atteindre 18,4 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre fiscal, alimenté par 12,3 milliards de dollars de nouvelles commandes, soulignant l'ampleur de l'investissement par des entreprises telles que CoreWeave ** Au début du mois, CoreWeave a réduit sa prévision de chiffre d'affaires annuel, pénalisée par un retard dans un centre de données tiers partenaire

** Malgré le gain sur la séance, CRWV a perdu ~44% en novembre

** CoreWeave a été introduite en bourse en mars à 40 $. L'action a atteint un pic intraday post-cotation de 187$ le 20 juin

** Sur les 31 analystes couvrant CRWV, la répartition des recommandations est de 15 "achat fort" ou "achat", 13 "maintien" et 3 "vente", selon les données de LSEG

** PT médian de 127,88 $ en baisse par rapport à 150 $ il y a un mois

Valeurs associées

COREWEAVE
74,2600 USD NASDAQ +4,17%
DELL TECH RG-C
134,230 USD NYSE +6,61%
NVIDIA
181,3700 USD NASDAQ +2,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

