CoreWeave progresse grâce à l'accord conclu avec Perplexity

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 mars - ** Les actions de la société d'infrastructure en nuage CoreWeave CRWV.O augmentent d'environ 4 % à 76,7 $ avant le marché
** CRWV signe un accord pluriannuel avec Perplexity pour soutenir ses charges de travail d'inférence sur CoreWeave Cloud et piloter de nouveaux services à travers les deux entreprises
** Dans le cadre de cet accord, CoreWeave déploiera également Perplexity Enterprise Max au sein de son organisation
** Jusqu'à la dernière clôture, CRWV avait augmenté de 3 % depuis le début de l'année
