CoreWeave prévoit de 20 à 23 milliards de dollars d'investissements en 2025

(AOF) - Lors de sa première publication trimestrielle depuis son introduction en Bourse, CoreWeave a effrayé les investisseurs en dévoilant ses projets d’investissement. Au premier trimestre, la société spécialisée dans les services cloud dédiés à l’intelligence artificielle a essuyé une perte nette de 314,64 millions de dollars, soit -1,49 dollar, contre une perte de 129,25 millions de dollars, un an plus tôt. En données ajustées, la perte est ressortie à 149,56 millions de dollars. Les revenus se sont envolés de 420% à 981,6 millions de dollars

Cette année, CoreWeave entend investir entre 20 et 23 milliards de dollars pour acheter les puces nécessaires à ses services.

Michael Intrator, cofondateur et directeur général de CoreWeave a déclaré : "La demande pour notre plateforme est forte et s'accélère car les leaders de l'IA recherchent l'infrastructure cloud d'IA hautement performante requise pour les applications les plus avancées. Nous nous développons aussi rapidement que possible pour répondre à cette demande ".

En 2025, le groupe technologique soutenu par Nvidia cible des revenus entre 4,9 et 5,1 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS