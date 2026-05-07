CoreWeave porté par l'explosion de la demande en infrastructures d'intelligence artificielle
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 23:05
L'entreprise poursuit une expansion rapide afin de concurrencer les grands acteurs du cloud comme Amazon. CoreWeave développe notamment des centres de données équipés de processeurs graphiques Nvidia pour des clients tels qu'OpenAI et Anthropic. À la fin du trimestre, le groupe disposait d'environ 3,5 gigawatts de capacité électrique sous contrat et d'un carnet de commandes estimé à 99,4 milliards de dollars. Cette croissance s'accompagne toutefois d'une forte hausse des dépenses, avec des coûts technologiques et d'infrastructure en hausse de 127% à 1,27 milliard de dollars.
La perte nette s'est fortement creusée pour atteindre 740 millions de dollars, contre 315 millions un an auparavant, en raison des investissements massifs engagés pour soutenir cette expansion. Afin de financer sa croissance, CoreWeave a levé 8,5 milliards de dollars de nouvelles dettes au premier trimestre et dispose désormais d'un endettement total proche de 25 milliards. Malgré ces inquiétudes, le marché continue de soutenir le groupe, dont l'action a progressé d'environ 80% depuis le début de l'année, aidée notamment par le soutien de Nvidia, qui a acquis 2 milliards de dollars supplémentaires d'actions CoreWeave au cours du trimestre.
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