CoreWeave en hausse après l'accord de 21 milliards de dollars conclu avec Meta dans le domaine de l'IA en nuage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 avril - ** Les actions de la société d'infrastructure en nuage CoreWeave CRWV.O augmentent de 7,6 % à 95,70 $ en pré-marché après un accord de 21 milliards de dollars dans le domaine de l'IA en nuage avec Meta Platforms META.O .

** CRWV conclut un accord élargi pour fournir à Meta Platforms une capacité de cloud de 21 milliards de dollars

** CRWV indique que l'accord comprend des déploiements initiaux de la plateforme Vera Rubin de Nvidia NVDA.O

** L'accord court jusqu'en décembre 2032

** A la dernière clôture, CRWV a progressé de 24,1 % depuis le début de l'année, contre une perte de 2,6 % pour l'indice Nasdaq Composite .IXIC .