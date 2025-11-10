 Aller au contenu principal
CoreWeave dépasse les estimations de chiffre d'affaires du troisième trimestre grâce à l'essor de l'informatique d'IA
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 22:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de cloud AI CoreWeave

CRWV.O a battu les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires du troisième trimestre lundi, bénéficiant de la hausse de la demande pour son infrastructure informatique qui alimente les charges de travail d'intelligence artificielle.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 1,36 milliard de dollars pour le troisième trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,29 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

