CoreWeave dépasse les estimations de chiffre d'affaires du troisième trimestre grâce à l'essor de l'informatique d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de cloud AI CoreWeave

CRWV.O a battu les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires du troisième trimestre lundi, bénéficiant de la hausse de la demande pour son infrastructure informatique qui alimente les charges de travail d'intelligence artificielle.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 1,36 milliard de dollars pour le troisième trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 1,29 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.