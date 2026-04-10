CoreWeave conclut un accord de cloud IA avec Anthropic, les actions montent en flèche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions)

La société d'infrastructure en nuage CoreWeave CRWV.O a annoncé avoir conclu un accord avec Anthropic pour fournir à la start-up d'IA des capacités de cloud computing, faisant grimper ses actions de plus de 13 % vendredi.

L'accord pluriannuel, dont les conditions financières n'ont pas été divulguées, permettra de rendre disponibles des capacités de calcul pour Anthropic en ligne dans le courant de l'année et l'aidera à exécuter des charges de travail pour sa famille de modèles d'IA Claude.

* Le partenariat se concentrera dans un premier temps sur un déploiement progressif de l'infrastructure, avec la possibilité de l'étendre à l'avenir, ont indiqué les deux entreprises.

* L'accord avec Anthropic est le dernier d'une série d'accords que CoreWeave a signés ces derniers mois, grâce à l'augmentation de la demande de puissance informatique nécessaire au développement et à l'exécution de modèles d'IA.

* CoreWeave a conclu un accord de 11,9 milliards de dollars avec OpenAI l'année dernière, une commande initiale de 6,3 milliards de dollars avec Nvidia NVDA.O en septembre et un accord élargi de 21 milliards de dollars avec Meta META.O jeudi.

* L'accord avec Anthropic aiderait également CoreWeave à diversifier davantage ses sources de revenus - Microsoft représentait environ 67 % de ses revenus l'année dernière, et Meta est désormais l'un de ses plus gros clients.

* Anthropic s'est empressée d'augmenter sa capacité. En début de semaine, elle a signé un accord avec Broadcom

AVGO.O et Google GOOGL.O pour des capacités d'IA, tandis que Reuters a rapporté en exclusivité jeudi qu'Anthropic explorait la possibilité de concevoir ses propres puces.

* CoreWeave, un "néocloud", propose du matériel et des capacités en nuage en tant que services à d'autres entreprises technologiques. Ses liens étroits avec Nvidia en ont fait un fournisseur clé de puces d'IA avancées que les grandes entreprises d'IA et de technologie recherchent.