CoreWeave bondit grâce à un investissement de 2 milliards de dollars de Nvidia et à l'élargissement de son partenariat
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 14:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions de la société d'infrastructure en nuage CoreWeave CRWV.O ont bondi de 9,9 % à 102,48 $ dans les transactions de pré-marché

** Le concepteur de puces d'IA Nvidia NVDA.O investit 2 milliards de dollars dans CRWV à 87,20 $ par action, élargissant ainsi son partenariat - communiqué de la société

** La société déclare que l'investissement stimulera les ambitions de CoreWeave en matière de centres de données

** NVDA recule de 0,5 % à 186,39 $ dans les échanges de pré-marché

** "L'IA entre dans sa prochaine frontière et entraîne la plus grande construction d'infrastructure de l'histoire de l'humanité" - Jensen Huang, CEO de NVDA

