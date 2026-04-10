CoreWeave bondit après des accords avec Meta et Anthropic, et des ventes d'obligations de taille accrue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)
10 avril - ** Les actions de CoreWeave CRWV.O , société d'infrastructure cloud, ont bondi de 14% le vendredi à 104,80 $, un plus haut de plus de deux mois, après des accords sur l'IA avec des sociétés comme Meta Platforms META.O et Anthropic, et des augmentations de capital supérieures à l'objectif fixé
** Avec le mouvement de la session, l'action CRWV a augmenté de ~27% cette semaine, enregistrant sa meilleure performance depuis mai dernier, et poussant le YTD à ~47% ** Les actions de CRWV ont augmenté de 3,5 % jeudi après un nouvel accord de 21 milliards de dollars pour fournir à META, la société mère de Facebook, une capacité informatique supplémentaire ** Début vendredi, CRWV a déclaré avoir conclu un accord pluriannuel pour soutenir le développement et le déploiement de la famille de modèles d'IA Claude d'Anthropic ** L'accord avec Anthropic aiderait CRWV à diversifier davantage ses sources de revenus - Microsoft MSFT.O a représenté ~67% de ses revenus l'année dernière, et META est maintenant l'un de ses plus gros clients ** Parmi les transactions, CRWV a réalisé une émission d'obligations convertibles de 3,5 milliards de dollars (dont la taille a été augmentée) à 1,75 % et une émission d'obligations à haut rendement de 1,75 milliard de dollars à 9,75 % , ce dernier montant ayant été augmenté par rapport aux 1,25 milliard de dollars initialement prévus.
** La note moyenne des 36 analystes couvrant CRWV est "acheter"; PT médian 120
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