CoreWeave annonce une hausse de ses dépenses d'investissement en raison de l'augmentation du coût des composants ; son action recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture du premier paragraphe; ajout d'un commentaire de la direction au paragraphe 6 et d'un commentaire d'un analyste aux paragraphes 9 et 10) par Juby Babu

CoreWeave Inc CRWV.O a relevé jeudi la fourchette basse de ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles, invoquant une hausse des prix des composants, ce qui a entraîné une chute de plus de 9 % du cours de l'action de cette société spécialisée dans les technologies d'infrastructure cloud lors des négociations après clôture.

La demande de services auprès des "néoclouds", tels que CoreWeave et Nebius NBIS.O , a explosé, les entreprises technologiques recherchant le matériel et la capacité cloud nécessaires aux technologies d'IA.

CoreWeave a relevé la fourchette basse de ses dépenses d'investissement pour 2026 de 30 (XX milliards d'euros) à 31 (XX milliards d'euros) milliards de dollars, tout en maintenant la fourchette haute inchangée à 35 (XX milliards d'euros) milliards de dollars.

Les clients s'engagent dans des investissements à long terme dans les centres de données alors que les entreprises technologiques se ruent vers l'intelligence artificielle générale, ce qui fait grimper la demande en mémoire et en stockage avancés et crée une pénurie d'approvisionnement qui fait monter les prix.

Au cours du seul mois dernier, CoreWeave, connue pour ses relations étroites avec Nvidia NVDA.O , leader des puces d'IA, a conclu un accord élargi de 21 (XX milliards d'euros) milliards de dollars pour une capacité de cloud computing supplémentaire avec Meta META.O , un accord de 6 (XX milliards d'euros) milliards de dollars avec la société de trading Jane Street et un troisième accord avec Anthropic.

CoreWeave a ajouté plus de 400 mégawatts de puissance sous contrat au premier trimestre, portant sa puissance totale sous contrat à plus de 3,5 gigawatts, a déclaré le directeur général Michael Intrator lors d'une conférence téléphonique avec les analystes après la publication des résultats.

La société a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,08 (XX milliards d'euros) milliards de dollars pour le premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,97 (XX milliard d'euros) milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Ses dépenses d'exploitation ont plus que doublé pour atteindre 2,22 (XX milliards d'euros) milliards de dollars au cours du trimestre, conséquence de la poursuite de l'augmentation de la capacité de puissance active, a déclaré le directeur financier Nitin Agrawal lors de la conférence.

Andrew Rocco, stratège boursier chez Zacks Investment Research, a comparé la stratégie de CoreWeave aux débuts d'Amazon en tant que pionnier du commerce électronique, soulignant que la société sacrifie sa rentabilité à court terme dans le but de dominer le marché.

"Si les investisseurs sont prêts à maintenir le cap, CoreWeave se positionne pour devenir un acteur dominant dans le secteur des infrastructures d'IA", a ajouté Rocco.

Pour le deuxième trimestre, CoreWeave prévoit un chiffre d'affaires compris entre 2,45 (XX milliards d'euros) et 2,6 (XX milliards d'euros) milliards de dollars, en deçà des estimations des analystes qui s'élèvent à 2,69 (XX milliards d'euros) milliards de dollars.

Au 31 mars, l'entreprise affichait un carnet de commandes de 99,4 (XX milliards d'euros) milliards de dollars, contre 66,8 (XX milliards d'euros) milliards de dollars à la fin du mois de décembre.