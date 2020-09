COREP LIGHTING : Comptes 2019 audités Corep Lighting

COREP LIGHTING : Comptes 2019 audités - Chiffre d'affaires et résultat net

Bègles, le 11 septembre 2020

L'année 2019 est l'année du redressement des ventes de la principale filiale COREP France (+ 17,2 %), grâce à ses nouvelles gammes spoterie et extérieur et de l'assainissement durable des filiales FORESTIER et ADM LIGHT. Malgré des difficultés de chiffre d'affaires, COREP India a généré un bénéfice sur l'exercice. Par contre, l'année a été compliquée pour COREP IBERICA avec une baisse des ventes de - 17,5 %.

Les filiales SOLEA Centrale et WEB LIGHTING, acquises en 2018, n'ont pas été consolidées du fait de leur mise en situation de cessation de paiements en avril 2020.

Dans ces circonstances, le résultat financier est fortement impacté par les dépréciations des titres de ces deux filiales, alors même que le résultat d'exploitation est presque équilibré. Cet écart négatif se retrouve à tous les niveaux et jusqu'à la baisse des capitaux propres.

Cet événement masque toutes les autres améliorations, qui porteront complètement leurs fruits en 2020.

en k€ 2018 2019 Variation en k€ Chiffre d'affaires 26660 25048 -1612 Résultat d'exploitation -1303 -225 1078 Résultat financier -37 -1161 -1124 Résultat exceptionnel -36 250 286 RCAI -1376 -1136 240 Résultat net -576 -1178 -602 Résultat net (part du groupe) -589 -1200 -611 MBA 521 -591 -1112 Capitaux propres 7895 6438 -1457

Il sera proposé à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra le 30 septembre 2020 au siège social de la société à 9 heures 30 de ne pas distribuer de dividendes.

Le chiffre d'affaires consolidé à fin juillet 2020 montre une diminution de 15,6 % sur 2019, mais cela ne traduit que l'arrêt d'activité suite à la crise sanitaire COVID-19 que l'ensemble des sociétés du groupe a dû supporter. Les tendances de fond relatives aux produits et aux gammes restent positives.

