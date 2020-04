Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Corée du Sud-Le parti au pouvoir donné en tête de législatives sur fond de coronavirus Reuters • 15/04/2020 à 12:40









SEOUL, 15 avril (Reuters) - Le parti du président sud-coréen Moon Jae-in devrait être en mesure d'obtenir une majorité parlementaire à l'issue des élections législatives de mercredi, placées sous haute sécurité sanitaire sur fond d'épidémie de nouveau coronavirus. Les quelque 14.000 bureaux de vote ont été désinfectés avant d'être ouverts, les électeurs devaient être équipés de gants et de masques et une prise de température systématique à l'arrivée a permis d'orienter les personnes fébriles vers un isoloir dédié. Selon des sondages de sortie des urnes réalisés conjointement pour trois chaînes de télévision locales, le Parti démocrate sud-coréen (PD ou Minjoo, centre gauche) du président Moon pourrait remporter 177 des 300 sièges du parlement monocaméral. Avec le premier tour des élections municipales maintenu en France mi-mars - une décision qui fait aujourd'hui polémique - ces législatives figurent parmi les rares scrutins à l'échelle nationale organisés dans un contexte de pandémie liée au nouveau coronavirus. La Corée du Sud, qui constituait en début d'année le deuxième foyer épidémique après la Chine, où le nouveau coronavirus a émergé en décembre dernier, a réussi à enrayer la progression de l'épidémie sans imposer de confinement. Ce résultat a été obtenu par un recours massif aux tests de dépistage et un suivi intensif des déplacements et contacts de la population via des applications analysant les données personnelles enregistrées dans les smartphones. Au total, 10.564 cas de contamination ont été recensés en Corée du Sud depuis le début de l'épidémie. Depuis une semaine, le bilan quotidien des nouvelles infections s'établit à une trentaine de cas, le plus souvent importés. (Hyonhee Shin, version française Myriam Rivet, édité par)

