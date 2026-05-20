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Corée du Sud-Echec des négociations pour éviter une grève chez Samsung
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 05:36

par Heekyong Yang et Hyunjoo Jin

La direction de Samsung Electronics 005930.KS et le premier syndicat de l'entreprise ne sont pas parvenus mercredi à trouver un accord pour éviter une grève.

Les deux parties avaient tenté de conclure un accord sur le versement de primes avant qu'une grève de 18 jours ne débute jeudi.

Le mouvement concernerait près de 50.000 salariés sur les sites de Giheung, Hwaseong et Pyeongtaek, dans la banlieue de Séoul, qui constituent le coeur du secteur sud-coréen de l'intelligence artificielle.

Un débrayage d'une telle ampleur causerait un préjudice considérable à l'économie sud-coréenne.

Samsung a déclaré dans un communiqué que le syndicat avait formulé des demandes inacceptables et que les accepter aurait bouleversé les règles fondamentales de l'entreprise.

Le premier syndicat du groupe, National Samsung Electronics Union (NSEU), exigeait notamment la suppression du plafond pour les primes, la pérennisation du versement de 15% du bénéfice d'exploitation aux salariés et une revalorisation des salaires.

(Avec Jack Kim; version française Camille Raynaud)

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