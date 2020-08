Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Corée du Nord-La soeur de Kim Jong-un, "numéro 2 de facto", selon un parlementaire sud-coréen Reuters • 20/08/2020 à 15:40









SÉOUL, 20 août (Reuters) - Les services de renseignement de Corée du Sud considèrent que la soeur de Kim Jong-un est "le numéro 2 de facto" du pays, bien que le leader nord-coréen n'ait pas encore choisi de successeur, a déclaré jeudi un parlementaire sud-coréen. Possiblement âgée d'une trentaine d'années, Kim Yo-jong est le seul membre de la famille du dirigeant à tenir un rôle public dans la politique nord-coréenne, et a récemment mené une campagne très dure pour faire pression sur la Corée du Sud. Kim Yo-jong aiderait à diriger le régime sous l'autorité de son frère, d'après les déclarations aux journalistes de Ha Tae-keung, un député du parti de l'opposition siégeant au comité parlementaire du renseignement. "Kim Jong-un détient toujours le pouvoir absolu, mais il a délégué une partie de l'autorité qu'il avait dans le passé", a affirmé le député à la suite d'une réunion à huis clos avec le Service national du renseignement de Corée du Sud. "Kim Yo-jong est le numéro 2 de facto", a ajouté Ha Tae-keung selon un compte-rendu consulté par Reuters. Le leader nord-coréen aurait également partagé une partie de son pouvoir en politique économique et en matière de défense avec plusieurs autres hauts fonctionnaires, une décision visant notamment à réduire la pression subie par Kim Jong-un, en plus de lui éviter d'être blâmé en cas d'échec, a continué le député. La soeur cadette de Kim Jong-un s'est fait connaître lors du sommet organisé au Vietnam en 2019 entre son frère et le président américain Donald Trump. Elle a par ailleurs été considérée comme son éventuelle remplaçante après que des rumeurs sur l'état de santé du dirigeant nord-coréen ont éclaté en avril dernier. (Sangmi Cha et Josh Smith, version française Diana Mandiá, édité par Jean-Michel Bélot)

