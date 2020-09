Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Corée du Nord-Kim Jong-un se rend dans des régions touchées par un typhon Reuters • 06/09/2020 à 01:56









SEOUL, 6 septembre (Reuters) - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est rendu samedi dans des régions touchées par un typhon, a rapporté jeudi l'agence de presse officielle KCNA. Plus de 1.000 habitations ont été détruites dans les régions côtières du Sud- et du Nord-Hamgyong, toujours selon l'agence de presse nord-coréenne. Kim Jong-un a tenu une réunion consacré au plan de reconstruction des régions touchées par le typhon, il a également désigné un nouveau président pour la région du Sud-Hamgyong. La Corée du Nord a connu l'une de ses pires saison des pluies durant laquelle elle a été frappée par des pluies torrentielles, des inondations et des typhons. (Heekyong Yang, version française Camille Raynaud)

