Corée du Nord-Kim Jong-un et sa soeur visitent une région touchée par les inondations-KCNA

SEOUL, 2 octobre (Reuters) - Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a inspecté l'avancée des travaux de reconstruction en cours dans un village touché récemment par des inondations consécutives aux typhons qui ont frappé le pays, rapporte l'agence de presse nord-coréenne KCNA vendredi. Kim Jong-un a vanté la rapidité des travaux de reconstruction lors d'une visite dans le sud-est du pays en compagnie de sa soeur Kim Yo-jong, annonce KCNA. Cela faisait deux mois que la soeur de Kim Jong-un, seul membre de la famille du dirigeant à tenir un rôle public dans la politique nord-coréenne, n'était pas apparue en public. (Ju-min Park; version française Camille Raynaud)

