Corebridge progresse après avoir annoncé une fusion par actions de 22 milliards de dollars avec Equitable

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26 mars - ** Les actions de l'assureur Corebridge CRBG.N en hausse de 2,36% avant le marché ** La société annonce sa fusion avec sa consœur Equitable

EQH.N , créant ainsi une société américaine de 22 milliards de dollars dans les domaines de la retraite, de l'assurance-vie et de la gestion d'actifs

** La société combinée aura plus de 1 500 milliards de dollars d'actifs sous gestion

** Chaque action en circulation de CRBG sera échangée contre une action de la nouvelle société, tandis que chaque action d'EQH sera échangée contre 1,55516 actions de la nouvelle société

** Corebridge a été créée par une scission d'AIG AIG.N par le biais d'une introduction en bourse en 2022

** Morgan Stanley a conseillé Corebridge, tandis que Goldman Sachs a conseillé Equitable