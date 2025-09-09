Core & Main s'effondre après l'abaissement de ses prévisions de ventes pour l'année fiscale en cours

9 septembre - ** Les actions du distributeur de conduites d'eau Core & Main CNM.N ont baissé de 18,33% à 54,35 $ avant le marché

** La société réduit la fourchette de ses prévisions de ventes pour l'exercice à 7,60 milliards de dollars à 7,70 milliards de dollars, par rapport aux prévisions précédentes de 7,60 milliards de dollars à 7,80 milliards de dollars

** CNM indique que l'abaissement des prévisions reflète l'augmentation des dépenses d'exploitation et le ralentissement de la demande résidentielle

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 0,87 $ pour le deuxième trimestre, manquant les estimations des analystes de 0,79 $ par action, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du T2 s'élève à 2,09 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations des analystes (2,14 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de près de 30 %