Core & Main s'effondre après l'abaissement de ses prévisions de ventes pour l'année fiscale en cours
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 15:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions du distributeur de conduites d'eau Core & Main CNM.N ont baissé de 18,33% à 54,35 $ avant le marché

** La société réduit la fourchette de ses prévisions de ventes pour l'exercice à 7,60 milliards de dollars à 7,70 milliards de dollars, par rapport aux prévisions précédentes de 7,60 milliards de dollars à 7,80 milliards de dollars

** CNM indique que l'abaissement des prévisions reflète l'augmentation des dépenses d'exploitation et le ralentissement de la demande résidentielle

** La société affiche un bénéfice par action ajusté de 0,87 $ pour le deuxième trimestre, manquant les estimations des analystes de 0,79 $ par action, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du T2 s'élève à 2,09 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations des analystes (2,14 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de près de 30 %

CORE & MAIN RG-A
NYSE
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

