Corbus Pharma progresse grâce à la deuxième étiquette "fast-track" de la FDA américaine pour une thérapie anticancéreuse
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 14:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Corbus Pharmaceuticals CRBP.O augmentent de 6,6 % à 10 $ avant la mise sur le marché ** La société déclare que la FDA américaine a accordé une désignation "fast-track" à sa thérapie expérimentale, CRB-701, pour le cancer de la tête et du cou qui est revenu ou s'est propagé après des traitements antérieurs

** L'étiquette "fast-track" de la FDA vise à accélérer le développement et l'examen des médicaments pour les maladies graves dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits

** L'année dernière, une étiquette "fast track" a été accordée au CRB-701 pour le traitement du cancer du col de l'utérus

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 20 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

