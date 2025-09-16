Corbus Pharma progresse grâce à la deuxième étiquette "fast-track" de la FDA américaine pour une thérapie anticancéreuse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Corbus Pharmaceuticals CRBP.O augmentent de 6,6 % à 10 $ avant la mise sur le marché ** La société déclare que la FDA américaine a accordé une désignation "fast-track" à sa thérapie expérimentale, CRB-701, pour le cancer de la tête et du cou qui est revenu ou s'est propagé après des traitements antérieurs

** L'étiquette "fast-track" de la FDA vise à accélérer le développement et l'examen des médicaments pour les maladies graves dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits

** L'année dernière, une étiquette "fast track" a été accordée au CRB-701 pour le traitement du cancer du col de l'utérus

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 20 % depuis le début de l'année