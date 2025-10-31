 Aller au contenu principal
Corbus Pharma dégringole après avoir fixé le prix d'une offre d'actions de 75 millions de dollars
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 11:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre -

** Les actions de Corbus Pharmaceuticals CRBP.O ont baissé de 14,8 % avant bourse à 14 $ après la fixation du prix de l'offre secondaire

** La société d'oncologie et d'obésité basée à Norwood, Massachusetts, a vendu début vendredi () ~5,8 millions d'actions, y compris ~1 million de bons de souscription refinancés, pour un produit brut de 75 millions de dollars

** Le prix d'offre de 13 $ représente une décote de 20,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'entreprise a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer le développement clinique de son pipeline, le fonds de roulement et d'autres objectifs ** Jefferies agit en tant que teneur de livre, selon la déclaration. Dans le prospectus d'offre , Jefferies et Piper Sandler ont été cités comme co-chefs de file

** CRBP a environ 12,26 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 200 millions de dollars

** A la clôture de jeudi, les actions de CRBP ont gagné ~77% au cours des trois derniers mois, ce qui les place en hausse de 39% depuis le début de l'année ** Au début du mois, CRBP a présenté des données préliminaires sur le CRB-701 , sa thérapie expérimentale pour le cancer de la tête et du cou qui est revenu ou s'est propagé après des traitements antérieurs, lors de la conférence annuelle de la Société européenne d'oncologie médicale (European Society for Medical Oncology)

** Les 10 analystes qui couvrent CRBP sont tous optimistes et leur estimation médiane est de 40 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

CORB PHRM HLDGS
16,4400 USD NASDAQ -2,49%
© 2025 Thomson Reuters.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 31/10/2025 à 11:40:43.

